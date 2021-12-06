Звезды "Дизель шоу", известные актрисы Виктория Булитко и Яна Глущенко показали себя без макияжа, решив не использовать фильтры, чтобы все увидели их натуральную красоту.
Как передает Politeka.net, комедийные актрисы абсолютно не стесняются своей внешности, поэтому с легкостью показывают себя в самом необычном виде. В этот раз девушки показали себя дома. Они наложили на свое лицо много патчей и решили снять себя на камеру. В процессе съемки актрисы кривлялись, что делало их еще смешнее.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие косметики девушки выглядели непревзойденно.
«Доброе утро, друзья. Ой, или уже день. Ну, у кого какое утро», - пошутила Виктория.
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Как известно, Виктория Булитко и Яна Глущенко являются ведущими актрисами «Дизель шоу» с 2015 года. Их карьера стремительно пошла вверх после того, как шоу стала невероятно популярным. Сегодня обе актрисы задействованы в параллельных проектах студии.
Напомним, что Виктория Булитко улеглась на диване, насмешив кадрами: "Ого, с такой богиней...".
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