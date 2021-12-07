Известная украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась неожиданными подробностями о своей семейной жизни.
Как пишет Politeka.net, танцовщица разразилась откровением на съемках утреннего шоу «Ранок з Україною».
Известно, что Кухар давно и счастливо замужем за своим партнером, премьером Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александром Стояновым. Пара воспитывает двоих детей и время от времени делится в соцсетях счастливыми кадрами, однако, как выяснилось, не все в их отношениях так радужно.
В частности, на съемках Кухар призналась ведущим шоу, что муж считает ее деспотом.
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«Знаешь, как я у него записана? «Домашний деспот»… «Мой домашний деспот», - с улыбкой поделилась балерина.
Все это время Стоянов слушал диалог жены молча. В то же время ведущий отметил, что у танцора весьма счастливое лицо как для того, кто живет с «деспотом».
Судя по всему, для их пары это милая шутка, однако, не исключено, что в ней есть и доля правды.
Напомним, Екатерина Кухар в гневе сорвалась на своего мужа Стоянова, появились кадры.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар похвасталась подарком от Джамалы после "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар засветилась в обнимку со звездой "Квартал 95", закулисное фото.