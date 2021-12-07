Певица Анастасия Приходько, ставшая одной из ста судей шоу "Співають всі", поделилась любопытным воспоминанием о конфликте с коллегой по цеху Олей Поляковой.

В третьем выпуске "Співають всі" на сцене перед звездной "сотней" выступила юная блогерша KARRENA, ставшая камнем преткновения сразу для нескольких судей. Именно об этом моменте напомнила Приходько в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, певица тогда заявила, что не считает, будто "блогер — это профессия". Судья Олег Машуковский, яркий представитель данной профессии, тогда воспринял слова Анастасии на свой счет.

"Меня очень сильно обидело, что сейчас она взяла и обесценила профессию блогера", - заявил он.

Свои пять копеек поспешила вставить приглашенная судья певица Оля Полякова: "Это очень сложная работа - каждый день снимать!".

Приходько посмеялась над словами коллеги, придумав ей забавный титул: "Очень сложная работа!!! Главное Полякова - Мисс заигрывание 2021😂😂".

Хотя на самом деле тогда у Поляковой "подгорело" знатно.

"Коллеги, давайте поддерживать друг друга хотя бы для того, чтобы начинающим исполнителям было легче, чтобы они в этой пучине не захлебнулись, как многие артисты, которые ушли в никуда", - призывала она в Инстаграм.

Как бы там ни было, но с Машуковским Приходько помирилась и сейчас они очень дружны, блогер даже снялся в ее новом клипе.

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