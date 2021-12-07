Эксцентричная певица Оля Полякова заставила украинцев волноваться своими резкими словами о шоу «Маска», в котором она играет роль звездного детектива.

Как пишет Politeka.net, анонс нового выпуска шоу заставил зрителей теряться в догадках о том, что случится на проекте. Видео появилось на странице шоу в Инстаграм.

На отдельных кадрах можно увидеть, как персонаж «Скандал» грозится досрочно снять с себя маску, и даже начинает это делать.

В свою очередь, Полякова была сильно возмущена происходящим на сцене. В какой-то момент певица в сердцах даже пригрозилась покинуть проект.

«Это не шоу, это какой-то зоопарк! Не, вы шо? Шо это такое? Зачем вы здесь сидите? Я ухожу из шоу! Все!», - выкрикнула Полякова, после чего встала со своего места и куда-то пошла.

Украинцы бурно отреагировали на эти кадры.

«Оля уходи без тебя лучше будет, тебя очень много последнее время», «Аж мурашки по коже», «Оля не уходи», «Та куда там она уйдет», «Оля не уйдет, она просто шоу устроит», «Какая-то Полякова злая в этом эфире будет в следующую субботу», «Такого скандала не хочется, если только он запланированный, тогда другое дело», - пишут люди.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько протроллила Полякову после конфликта.

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала Ефросининой, за что выставила свекровь из дома.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой загремела в больницу.