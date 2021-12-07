Певица Оля Полякова, которая замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским вот уже 17 лет, поведала о драме в своей жизни - из-за одного пустяка чуть на развалились ее семья.

Так, 37-летняя артистка рассказала подруге и ведущей Маше Ефросининой в программе "Взрослые девочки" о серьезном конфликте со свекровью, передает Politeka.net.

Ссора произошла из-за первоапрельской шутки о ее романе с другим мужчиной, которую распустил один из телеканалов. Дело было десять лет назад, когда только-только родилась Олина вторая дочка Алиса.

Через пять месяцев после родов предстояло вести мероприятие с известным российским шоуменом Иваном Ургантом. Тогда и появилась "утка" об их якобы романтической связи. Конечно, сразу за этим последовало опровержение, однако свекровь артистки оказалась в числе тех, кто поверил.

"Ей, видать, какая-то соседка донесла и она себе это живо представила. А я была в каком-то состоянии не ресурсном, кормила ребенка. Мне стало обидно — я живу с ее сыном, родила второго ребенка, кормлю этого ребенка грудью. И я как на нее погнала и выгнала ее из дома. Она собралась и уехала. И мы не общались два месяца. Потом мы помирились и попросили друг у друга прощения," - поделилась Полякова.

После этого в жизни певицы, похоже, никаких крупных конфликтов в семье больше не было. Полякова с мужем и дочерьми недавно вернулись из Мальдив - звезда хвасталась фешенебельным отдыхом в своем Инстаграм.

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