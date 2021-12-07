Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл, с кем живет в своей квартире.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии, со временем он обосновался в Украине. Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво рассказал Кате Осадчей, с кем он живет на данный момент. Как известно, мама Эктора - Архенис Браво приехала к сыну в Киев на три месяца, и сейчас он живет с ней.

"Мы так давно не жили вместе. 30 лет назад мы не жили вместе", — признался Эктор Хименес-Браво.

"Как хорошо, когда после съемок я прихожу домой и мама готовит колумбийскую еду, колумбийский ужин. Или я просыпаюсь и иду в спортзал и у меня есть завтрак колумбийский. Это так вкусно", — рассказал шеф-повар.

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