Знаменитый украинский певец Александр Пономарев объяснил, в чем проблема современных знаменитостей вроде российского исполнителя Моргенштерна.

Как пишет Politeka.net, певец жестко высказался в интервью для портала MUZVAR.

Пономарев выступает на украинской сцене уже несколько десятков лет, при этом его песни и коллаборации до сих пор остаются актуальными. На фоне большого опыта артиста попросили прокомментировать проблемы, которые возникают сегодня с музыкальным образованием.

Пономарев отметил, что проблемы действительно есть. Частично они возникают из-за отдельных «хайповых» исполнителей вроде российского рэпера Моргенштерна, который известен благодаря своему эксцентричному образу и любви к нецензурным выражениям. При этом вокал исполнителя оставляет желать лучшего.

Пономарев пояснил, что из-за таких «звезд» у нового поколения может возникнуть идея, что музыкально образование вовсе ненужно для того, чтобы быть певцом.

«Такие пассажиры как Моргенштерн и ему подобные говорят: «Смотрите, я вообще не умею петь, а зарабатываю миллионы». Прекрасно, а дети потом будут думать, что не нужно учиться петь. А потом пройдет эта волна – Моргенштерн и ему подобные – и надо будет уже уметь петь. А дети не учились. И это проблема», - подчеркнул Пономарев.

Напомним, Пономарев сделал неожиданное признание и показал фото.

Как сообщала Politeka, Пономарев показал преображение Дзидзьо, который решил сменить работу.

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