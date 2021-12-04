Известный украинский певец Александр Пономарев поделился веселым фото с харизматичным «Дедом Морозом» в исполнении его коллеги по сцене Дзидзьо.

Как пишет Politeka.net, артист поделился забавным снимком на своей странице в Инстаграм.

Новый год уже не за горами, а значит у людей постепенно появляется праздничное настроение, а знаменитости вовсю готовятся к съемкам новогодних шоу и выступлениям на корпоративах.

Некоторые уже вовсю включились в эту атмосферу. Так, Дзидзьо решил примерить костюм Деда Мороза с белым мехом и шапкой с помпоном. Немного беспечности образу придали солнцезащитные очки, которые надел певец.

На фото Пономарев приобнимал коллегу, а тот показывал на камеру большой палец. Оба певца при этом довольно улыбались.

«Заказывайте подарки», - обратился к украинцам Пономарев.

Некоторые тут же решили не упускать такой шанс.

«Заказываю автограф», «Ребята, вы такие классные!!! Пусть Дед Мороз исполнит все ваши мечты!», «Два таланта», «Дедушка Мороз, можно под елочку спящего Дзидзьо», «Заказываем рождественскую композицию в исполнении двух золотых голосов», - пишут люди.

Напомним, дважды разведенный Пономарев засветился в обществе молодых красоток.

Как сообщала Politeka, молодой Пономарев в компании известного продюсера восхитил украинок.

Также Politeka писала, что любимица Пономарева, с которой он живет, насмешила украинцев.