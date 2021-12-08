Известная телеведущая Катя Осадчая в бэкстейдж-шоу рассказала, почему больше не вернется на паркет "Танців з зірками".

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая, которая стала ведущей балкона в финале "Танців з зірками" рассказала, почему сама больше не вернется на паркет главного танцевального шоу страны. Обо всем этом телезвезда призналась в бэкстейдж-шоу, видео которого разместили на ютуб-канале программы.

Так, ведущая припомнила Кате, как она в 2009 году сама была участницей "Танців з зірками". На это телезвезда уверенно заявила, что больше не вернется в шоу, как участница, потому что это очень сложно.

"Я всегда говорю, что те, кто принимал участие в танцевальных проектах, они скорее всего, никогда больше не возвращаются. Или это Наталья Могилевская", - говорит Катя.

Она добавила, что это чрезвычайно сложно, а смотря на все это нельзя понять, как трудно это внутри.

Кроме того, Осадчая рассказала, что восхищается всеми участниками "Танців з зірками", потому что это очень сложно каждый раз показывать новый танец, тренироваться, получать травмы и переступать себя.

Напомним, Осадчая без макияжа и с мешками под глазами пожаловалась на выходные: "Все не как у людей...".

Как сообщала Politeka, Осадчая засветила, с кем провела отдых в Абу-Даби: "Как вам не стыдно...".

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