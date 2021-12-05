Телеведущая Катя Осадчая, звезда программы "Світське життя", появилась вместе с победителями "Танців з зірками" Артуром Логаем и Анной Карелиной, а также судьей программы "Мастер Шеф" Эктором Хименес-Браво.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей. Звезда ведет программы "Світське життя", где берет интервью у популярных артистов. В этот раз на страничке проекта в Инстаграм появились фото Кати и других знаменитостей.

На первом фото Катя была вместе с Эктором Хименес-Браво. Пара улыбалась, позируя на фоне "зеленой" стены. На втором снимке Осадчая была вместе с победителями "Танців з зірками" Артуром Логаем и Анной Карелиной. На последнем снимке Катя блистала уже одна.

"Gala Dinner Chino Latino от звездного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво! Не пропустите наше интервью с победителями "Танців з зірками уже завтра в "Светской жизни", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 1600 лайков и не писали комментарии.

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