Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", показала кадры с путешествия в пустыне с Юлией Саниной.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Катя Осадчая отправилась в пустыню в Абу-Даби. Там она записывала сюжет для нового выпуска "Світське життя". На кадрах Катя Осадчая позирует вместе с Юлией Саниной и её семьей.

"Яркое путешествие по пустыне с "The Hardkiss" сегодня в "Світському житті"

Включайте "1+1" в 18:30 Жду ваших впечатлений под постом", — рассказала Катя Осадчая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ждем", "Очень клевые", "Хорошее фото", "Уже жду, вы такая красивая!", "Катя прекрасна, спасибо за позитив!", "Как вам не стыдно, оставлять дома крошечного ребенка, чтобы попереться в пустыню прокатиться на верблюдах 😮 Я вам открою секрет Мишина, Слава Каминская, Санина живут в Киеве! Чтобы взять у них "супер эксклюзивное интервью" необязательно переться аж Дубаи😂 Ах, да все забываю, что вы "героиня", а я типа завидую".

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