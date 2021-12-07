Популярный украинский певец Дмитрий Монатик впечатлил своих коллег-знаменитостей кадрами экстремальных развлечений на отдыхе ха границей.

Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился веселыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Так, во время отдыха Монатик попробовал принципиально новый для себя вид досуг: певец полетал над водой на флайборде. Это специальная доска, которая приводится в движение за счёт реактивной силы потока воды. Во время движения создается ощущение, что человек «летит» над водой.

«Вчера над Персидским заливом пролетел неопознанный летающий объект! Все почувствовали любовь и ритм! В итоге, все свидетели происходящего зажигали весь вечер. Поговаривают, что следующий полёт произойдёт в Киеве. Настоятельно рекомендуем не пугаться, а просто загадывайте желание! P.S. А вы что самое экстремальное пробовали? Что порекомендуете?», - с присущим ему юмором написал Монатик.

На его публикацию восхищенно отреагировали некоторые украинские звезды, среди которых были Надя Дорофеева, Лилия Ребрик и Даша Астафьева. А певец Владимир Дантес даже поделился собственной историей:

«Ииииии)))) озвучка- кайф) Из экстремального - пробовал в свои 16 лет прийти пьяным домой в 3 утра, хотя обещал маме, что в 10 вечера буду. Рекомендую», - написал артист.

Напомним, Монатик похвастался красоткой-женой и подросшими детьми, Артур Пирожков оценил.

Как сообщала Politeka, Монатик взорвал публику неожиданным решением во время концерта, осуществив мечты.

Также Politeka писала, что сын Монатика покорил талантом Лесю Никитюк, Соню Плакидюк, Демина и других звезд.