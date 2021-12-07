Отечественный артист Дмитрий Монатик, который сейчас отправился в тур по США, показался вместе с детьми и семьей, опубликовав фото в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным отечественным артистом. Звезда сейчас в туре по США, где выступает с концертами. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На фото Дмитрий был вместе с женой и детьми. Монатик сделал селфи, позируя в лифте.

"Мы едем едем едем в новую неделю!!! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать…

счастливым, ярким, интересными,

и на этом точка.)

Всем прекрасного денёчка!", - написано было под фото.

Артур Пирожков впечатлился фото и поставил смайлик в комментариях.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная семья", "Классные", "Малые копия ты", "Какие вы классные", "Повезло детям с такими классными родителями. Особенно с папой", "Один ребенок копия папа, второй ребенок копия мама. Прекрасная семья".

Напомним, Монатик взорвал публику неожиданным решением во время концерта, осуществив мечты

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