Отечественный артист Дмитрий Монатик, который сейчас отправился в тур по США, показался вместе с детьми и семьей, опубликовав фото в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным отечественным артистом. Звезда сейчас в туре по США, где выступает с концертами. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На фото Дмитрий был вместе с женой и детьми. Монатик сделал селфи, позируя в лифте.
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счастливым, ярким, интересными,
и на этом точка.)
Всем прекрасного денёчка!", - написано было под фото.
Артур Пирожков впечатлился фото и поставил смайлик в комментариях.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасная семья", "Классные", "Малые копия ты", "Какие вы классные", "Повезло детям с такими классными родителями. Особенно с папой", "Один ребенок копия папа, второй ребенок копия мама. Прекрасная семья".
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