Украинские исполнительницы София Ротару и Тина Кароль появятся на шоу "Вечерний Квартал" - такой подарок приготовили для зрителей создатели.

На днях София Ротару снялась в программе "Песня года" в Москве, а 7 декабря стало известно, что скоро она выступит во Дворце "Украина" в Киеве, передает Politeka.net.

Оказывается, звезда выйдет на сцену в рамках съемки "Вечернего Квартала". Об этом говорится в посте, опубликованном в официальной группе Инстаграм.

Кроме указанной артистки на сцену выйдет и Тина Кароль.

"Настоящая легенда украинской эстрады @sofiarotaru.official и сногсшибательная поп-дива @tina_karol на одной сцене?🔥

Да, это возможно только в новогоднем "Вечернем Квартале"!", - написали авторы публикации.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Были пользователи Сети, которые выразили свое недовольство.

"Двойные стандарты - это позор", "А сколько уж Ротару будет ездить то в рашу, то в Украину", "С нетерпением ждем Софию Михайловну 😍💗", "И вашим и нашим", "Я люблю смотреть 95 квартал, но когда вот такие, исполнителей приглашают выступать на украинскую сцену, желание пропадает такое смотреть. 🙅", "Зачем вы пригласили Ротару, которая постоянно выступает у кафиров Московии!!!", - написали пользователи Сети.

Напомним, София Ротару после слухов о тяжелой болезни обратилась к украинцам

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