Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился секретом, почему в свои 37 лет так хорошо выглядит.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук поделился в Instagram забавным видео и раскрыл секрет молодости. Оказалось, что причиной тому не только спорт и хорошая наследственность, но и его новая жена Кристина Горняк.

В ролике Владимир запечатлена в интересной локации, он занимается спортом – весьма эпично отжимается с шаром. При этом на фоне звучит динамичная музыка, а движения ведущего как в замедленной съемке.

В подписи к публикации Остапчук написал: "Мне 37. И каждый раз все удивляются, почему я выгляжу моложе своего возраста. Гены? Немного. Спорт режим? Вполне возможно. Но правильный ответ – моя жена «ведьмочка»".

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию шоумена: "Владимир, выглядите вы классно, несомненно, но как по мне, точно на свой возраст", "И ни слова про подбухивание", "Если жена ведьма, не могла выбрать себе плохого мужа. Так что доля правды в этом есть, она тоже молодо выглядит", "Ты просто наспиртовался нормально", "Думала, что тебе 33 года".

Напомним, Жена Остапчука показала стройные ножки под елкой, задрав платье: "Готовит крутой...".

Как сообщала Politeka, Остапчук после скандала с "голодной тусой" побаловал себя черной икрой: "Офигенный день".

Также Politeka писала, что Ведущий "Маски" Остапчук засветил личную переписку с поклонницей: "Но как вставляю".