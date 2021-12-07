Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая эмоционально обратилась на своей странице в Инстаграм к своим тезкам по случаю их общего праздника.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась трогательным постом по случаю своего Дня Ангела.

«Катюши, с Днем Ангела. Пусть ангел бережет от всех невзгод. А имя дает ту силу, которая в нем заложена, ведь я еще не встречала Кать, которые бы ни были активными, действенными с жаждой самореализации. Моя крестница Екатерина именно такая, а еще Катя, решившая родиться во время нашего Вечера Премьер и ей недавно исполнилось два годика, красавица растет, поздравляю вас девочки Екатерины», - написала ведущая.

Осадчая также поделилась снимками, сделанными под открытым небом. Судя по всему, позировала ведущая где-то рядом со своим особняком. На ней был простой и комфортный серый костюм. Естественный макияж и распущенные волосы сделали образ Осадчей еще более натуральным.

Коллега Осадчей Леся Никитюк, а также дизайнер Андре Тан поздравили ведущую.

Поклонники также отреагировали на ее пост.

«Искренние поздравления. Пусть ваш ангел хранитель всегда вас оберегает», «Красуня Катя Осадчая. С именинами! Здоровья любви и процветания! Пусть все у вас будет хорошо», «Любимая наша Катенька поздравляем с Днём Ангела будь всегда красивой счастливой талантливой Юре привет», - пишут люди.

Напомним, Юлия Санина призналась Осадчей, что готовится снова надеть свадебное платье.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая и судья "Співають всі" Приходько вышли в свет в похожих образах.

Также Politeka писала, что Осадчая без макияжа и с мешками под глазами пожаловалась на выходные.