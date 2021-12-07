Популярная певица Ани Лорак уже во всю выступает на российских новогодних огоньках, и теперь показала свои образы.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами со съемок новогоднего концерта в Москве. На снимках звезда показала свои яркие образы, а также звездных друзей.

Так, на большинстве снимков Ани позирует в стильном леопардовом мини-платье с объемными рукавами, которое красиво подчеркнуло изящную фигуру и стройные ножки. Также она красовалась перед камерой в других не менее роскошных образах, с идеальной укладкой, ярким макияжем и улыбкой на лице.

На одном из кадров Лорак позирует в компании Филиппа Киркорова и Софии Ротару, которая видимо, тоже выступала на российском новогоднем концерте. Также артистка позировала вместе с певицей Полиной Гагариной и пожилым исполнителем Валерием Леонтьевым.

В подписи к публикации Лорак написала: "Всегда приятно встречать дорогих друзей на новогодних выступлениях. Какой из моих образов вам понравился больше?".

Напомним, Лорак рядом с дочкой рассекретила семейный праздник: "Сегодня исполнился годик и месяц".

Как сообщала Politeka, Дочь Ани Лорак пожаловалась на проблему, захотев провести время дома с мамой: "Ребята...".

Также Politeka писала, что Софию Ротару и MARUV застали в Москве в объятиях Киркорова: "Филя шалун".