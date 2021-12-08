Популярный украинский исполнитель, экс-участник «Танцев со звездами» и шоу «Х-фактор» MELOVIN впечатлил видом в окружении преданных поклонниц.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось фото, сделанное на улице. Он позировал в солнцезащитных очках и кожаных перчатках. Вокруг улыбающегося артиста стояли счастливые поклонницы. Сам MELOVIN не смог сдержать эмоций и вовсю улыбался своим фанаткам.

«Будь храбрее, чем того хочет общество. Ты очень удивишься, сколько всего начнёт происходить в твоей жизни», - подписал фото артист, обратившись к своим подписчикам.

В комментариях преданные поклонники оставили ему массу приятных слов.

«Приятно видеть тебя таким воодушевленным и свободным. Живи! Твори! И только вперёд», «На этой фотографии прекрасно всё! Улыбка Мэла! Радость Мэла, радость девушки на заднем фоне», «Словно с глянца мирового», «Мечтатель такой. Взгляд в будущее. Живой и настоящий», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Melovin решил вернуться на «Танці з зірками»: "Будет просто...".

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