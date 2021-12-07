Жена украинского актера, звезды «Квартал 95» Юрия Ткача Виктория покорила свежим фото, удивив похудевшим видом, а также решила подшутить над украинцами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Виктория показала свежее фото, на котором выглядела очень стройной.

«В голове у каждого человека живут свои персональные тараканы, которые ежедневно усердно работают. Ну например: Таракан машинист! Он отвечает за «через 5 минут буду» в тот момент, когда ты лежишь ещё на диване. Таракан кладовщик! Это тот, который уверяет, что джинсы с 9-го класса пригодятся и их ещё можно будет одеть когда-нибудь! Таракан грузчик! Заставляет грузить мужчину фразами типа «нам надо поговорить..» произнося это с особой драмой! Таракан Мой до Дыр! Он включается за пять минут до прихода гостей, во время гостей и всю ночь после», - пошутила Виктория.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Куколка», «Так похудела», «Что за красотка», «Выглядите очень хорошо», - пишут люди.

Отметим, что Юрий Ткач очень близок со своей женой. Она сопровождает его на многих съемках и интервью. Вместе пара уже очень долгое время.

Напомним, что Виктория Ткач рассказала о болезни дочки: "Мы теперь сидим...".

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