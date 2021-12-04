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Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила українців відео з донькою Лізою, яка сама приготувала святкове печиво.

Як повідомляє Politeka.net, відомий актор, гуморист і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією ростить дочку-першокласницю Лізу. Батьки часто показують крихітку в своїх соцмережах і в цей дружина актора буквально вразила дивним кулінарним талантом дочки.

Вікторія Ткач виклала у своєму Instagram веселе відео, на якому показала, як дочка сама готує красиве і смачне новорічне печиво. У ролику артистична Ліза сама замішує тісто, випікає і прикрашає печеньки. При цьому весела дівчинка ще й все коментує на камеру мамі, яка знімає процес.

У підписі до публікації Вікторія написала: "Ловіть наші експерименти. Нам було весело і смачно. Готуємося до Нового року. Рецептик потрібен?". Користувачі тут же почали коментувати нове відео з кулінарним талантом маленької Лізи, засинаючи дитину компліментами.

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