Дружина популярного коміка і актора з шоу "Вечірній квартал" Юрія Ткача - Вікторія показала, з ким прокидається вранці.
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.
Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вікторія Ткач показала кадри зі свого ліжка. Як видно, вона прокидається на одному ліжку зі своєю улюбленицею - Буською.
"Доброго ранку", - побажала Вікторія Ткач.
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Також, дружина Ткача показала свою улюбленицю - Буську з незвичайного ракурсу.
"А ви вже бачили рецепт печенек від Лізі?", — запитала дружина Ткача і показала свою улюбленицю.
Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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