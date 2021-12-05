Дружина популярного коміка і актора з шоу "Вечірній квартал" Юрія Ткача - Вікторія показала, з ким прокидається вранці.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вікторія Ткач показала кадри зі свого ліжка. Як видно, вона прокидається на одному ліжку зі своєю улюбленицею - Буською.

"Доброго ранку", - побажала Вікторія Ткач.

Також, дружина Ткача показала свою улюбленицю - Буську з незвичайного ракурсу.

"А ви вже бачили рецепт печенек від Лізі?", — запитала дружина Ткача і показала свою улюбленицю.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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