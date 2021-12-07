Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно уехала в Россию, где живет и строит карьеру, похвасталась эффектной фигурой в золотом купальнике.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Лобода опубликовала кадры со съемок нового клипа. Она продефелировала в эффектном купальнике, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры. Выглядела артистка просто сногшибательно.
«Занесло любовь мою сильную. Тебе понравился припев моего нового сингла? Премьера скоро! Будем танцевать в Новогоднюю Ночь в @barvikhaconcerthall?», - подписала видео звезда.
В комментариях поклонники оставили ей массу восторженных слов о новой песне, а также стали расхваливать внешний вид артистки.
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица: прославилась благодаря эффектной внешности
Торговый центр охватило пламя после мощного взрыва: появились кадры с места и данные о жертвах
Участница шоу "Маска" потеряла сознание перед выходом на сцену: "Все смеялись, кроме..."
«Была бы у меня такая фигура, я бы тоже так выхаживала», «Шикарная мадам», «Какая офигенная, очень сильно понравился, с нетерпением ждём!», «Вот это женщина», «Будем танцевать все новогодние праздники!», «Очень понравилось, впечатлилась, чуть ли не плакала», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Светлана Лобода покорила видом в эффектном платье: «Произведение искусства».
Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода засветила животик: «Лоло беременна?».
А еще Politeka сообщала, что Светлана Лобода продемонстрировала формы в одной сеточке: фото.