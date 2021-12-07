Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно уехала в Россию, где живет и строит карьеру, похвасталась эффектной фигурой в золотом купальнике.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Лобода опубликовала кадры со съемок нового клипа. Она продефелировала в эффектном купальнике, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры. Выглядела артистка просто сногшибательно.

«Занесло любовь мою сильную. Тебе понравился припев моего нового сингла? Премьера скоро! Будем танцевать в Новогоднюю Ночь в @barvikhaconcerthall?», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники оставили ей массу восторженных слов о новой песне, а также стали расхваливать внешний вид артистки.

«Была бы у меня такая фигура, я бы тоже так выхаживала», «Шикарная мадам», «Какая офигенная, очень сильно понравился, с нетерпением ждём!», «Вот это женщина», «Будем танцевать все новогодние праздники!», «Очень понравилось, впечатлилась, чуть ли не плакала», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода покорила видом в эффектном платье: «Произведение искусства».

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