Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і гастролює в Росії, поділилася кадрами з нового новорічного кліпу, вразивши шанувальників.

Як передає Politeka.net, в Instagram співачка опублікувала кадри з кліпу, вихід якого планує приурочити до Нового року. Світлана Лобода позувала в золотому купальнику, який обтягнув її фігурку. На відео видно невеликий животик.

"Поділися своїм настроєм під уривок мого нового новорічного синглу #занесло в Reels і TikTok! Кращих буду репостити в Stories!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники звернули увагу, що у Лободи округлився животик.

"Це ви вперше виклали сніппет, а не шматочок аранжування?", "Який животик. Ми чогось не знаємо?", "Та що таке, знову шедевр!", "Аж настрій зимово-новорічний з'явився! Казка", "Ну що там, за Оскаром хто-небудь вийшов?", "Лоло вагітна?", "Вона вагітна, це ж очевидно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода розповіла про прем'єру нового хіта: "Оо, вже зачепило".

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