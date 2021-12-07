Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила артисту сына Михаила, поделилась с поклонниками трудностями ухода за ребенком.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Репяхова рассказала, что решилась на вечернюю прогулку несмотря на то, что на улице шел дождь. Молодая мама 40 минут гуляла с коляской, чтобы малыш подышал свежим воздухом.

После возвращения домой Репяхова рассказала, что у Михаила появились первые симптомы прорезывания зубок.

«Мишенька сильно плакал. Слюни, грызет грызунок и плачет…Дали лекарство и ждем пока подействует. Развлекаю как могу», - подписала видео Репяхова.

Отметим, что девушка очень активно ведет свою страницу в Инстаграм и делится с поклонниками многими подробностями из личной жизни. В последнее время у Екатерины очень много контента, связанного с ребенком. Она рассказывает обо всех этапах взросления сына и часто спрашивает советы у подписчиков.

Напомним, что Екатерина Репяхова неожиданно заговорила о втором ребенке: «Она обязательно…».

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