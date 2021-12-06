Молода дружина Віктора Павлика, 27-річна Катерина Репяхова влаштувала сімейну фотосесію зі своїм маленьким сином Михайлом, вразивши образом для зйомки.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня показала себе в довгій чорній сукні з розрізом до стегна. Дівчина вразила фігуркою після пологів, яку вона встигла привести в ідеальний вигляд.

Також Репяхова опублікувала відео, на якому позувала разом з сином. Виглядала вона чудово.

"Син", - підписала відео дівчина.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Такі милахи. Міша на Вас дуже схожий", "Вам пасує такий образ і каблуки, дуже жіночна", "дуже красива фотосесія", "Які ви красиві", "Так виглядає результат справжнього кохання", "Які ж Ви прекрасні","Чудо, обожнюю Вас", "Дуже красиво", "Які ви прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Репяхова не так давно показала своїм шанувальникам сина. Тепер він частий гість в її Instagram.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова заговорила про другу дитину: "Вона обов'язково...".

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