Популярная украинская певица Надя Дорофеева отправилась на тематическую вечеринку, перевоплотившись в Малефисенту, образ которой ранее воплотила в жизнь голливудская актриса Анджелина Джоли.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм украинского исполнителя и телеведущего Владимира Дантеса появились фото и видео с необычной вечеринки, куда он отправился вместе со своей звездной женой. Место, где они собрались, было оформлено в красно-черных тонах, а все гости были одеты в чертей и других персонажей. Сам Дантес тоже выбрал весьма эпатажный наряд, надев красные лаковые сапоги.
На видео видно, что артист пришел в восторг от образа своей красотки-жены.
«Уууу..Это кто такая? Надя», - прокричал он.
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Также в Инстаграм появилось фото, на котором Дорофеева и Дантес позировали вместе в экстравагантных костюмах.
Отметим, что недавно Дантес дал свой первый сольный концерт в Киеве. Артист долго готовился и настраивался на этот шаг.
Напомним, что Дорофеева в розовом латексе впечатлила видом на сцене: "Наша маленькая бомба".
Также Politeka сообщала, что Дантес показал, как обходится с мамой, которую перевез в Киев: "Давай есть!".
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в обтягивающем наряде засветилась рядом с Кошевым.