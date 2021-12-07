Відомий артист і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як обходиться з мамою, яку перевіз до Києва.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також він є чоловіком Наді Дорофєєвої.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Дантес сидить на кухні у своєї мами Марії Олексіївни. У якийсь момент він починає різко кричати та просити їжі.

"Мам! Давай їсти", - пожартував Володимир Дантес.

"Приїхав синочок вихований", - прокоментував артист.

Нагадаємо, що Володимир Дантес перевіз свою маму Марію Олексіївну з Харкова до Києва наприкінці 2020-го року. Тепер вона живе недалеко від артистів.

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