Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка не так давно розповіла про новий проект, влаштувала ціле шоу під час випуску "Квартал 95".

Молода виконавиця Надя Дорофєєва, яка нещодавно відсвяткувала перший рік своєї сольної кар'єри, почала активно працювати над новими композиціями. Причому за словами її продюсера Потапа, у зірки є цілий блокнот з декількома десятками різних пісень і напрацювань.

Зараз зірка з'являється на різних шоу, щоб нагадувати про свою творчість. В цей раз Надя з'явилася на зйомках нового ефіру шоу «Квартал 95». Причому зірка не стала підбирати простий образ-вона вибрала яскраво-рожевий костюм.

Обтягуючі штани і кофточка підкреслили стрункі форми виконавиці, які вона сама не побоялася демонструвати, тому під час виступу всіляко крутилася перед шанувальниками. Танці Наді також особливо запам'яталися фанатам.

Відзначимо, відома артистка крім того, що багато знімається в різних шоу, записує пісні і випускає кліпи, також активно веде свої соцмережі. На сторінки Наді Дорофєєвої в Instagram і Тік Ток підписані загалом більше восьми мільйонів чоловік, яких вона регулярно балує контентом.

Цього разу співачка влаштувала танці перед камерою. На артистці був теплий спортивний костюм. Красуня зробила собі макіяж з акцентом на губи.

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