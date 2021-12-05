Популярний українська співачка і тренер нового сезону вокальний проект "Голос країни" Надя Дорофєєва влаштувала переполох своїм виступом на шоу "Квартал 95"



Виконавиця постійно показує свої виступи в Instagram, причому багато ролики серед шанувальників оцінюються тільки позитивно. В цей раз Надя виступила з однією зі своїх нових пісень на шоу»Квартал 95".



Причому вибрала для виступу Надя один з улюблених костюмів-латексний костюм зі шнурівкою рожевого кольору, немов у ляльки Барбі. Більш того, наряд без зайвої відкритості добре підкреслив форми виконавиці, а проста зачіска надала їй жвавості.

Шанувальники оцінили ролик Наді, оскільки вона виглядала максимально яскраво:

«Мені дуже сподобався образ😍 такий незвичайний, видно, що працювали профессионали🤤; Ну чому все без тебе не так...❤️; Чому в живому виконанні звучить краще😍; які образи будуть на голосі😍💔; Ти найкраща 😍 зауваж будь ласка; Як завжди краща з кращих🔥; Виступ бомба 💣. Ефекти, музика, слова пісні-це все кайф🤤 наша маленька бомба; Omg! Надя, підкорила серце🙏 🏻 😍».

Кожне нове фото, розміщене в Instagram екс-солістки групи " Время и Стекло» Наді Дорофєєвої, збирає тисячі захоплених відгуків від відданих фанатів.

Нагадавши, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.

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