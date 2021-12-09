Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), похвасталась насыщенной тренировкой, которую обычно проводит по утрам.

Настя Каменских уже давно ведет Инстаграм с целью привлечения внимания. Причем певица старается показывать самые разные моменты своей жизни и рассказывает о том, как обычно проходят ее будни.

В этот раз Настя показала моменты после утренней тренировки. Обычно звезда встает еще до шести часов утра, занимается, ходит на пробежку или делает больше упражнений дома в зале. Причем нередко компанию певице составляет муж.

Поскольку артистка также следит за весом, она показывает и свои завтраки, подмечая, что всегда себя контролирует и дома у них даже нет сладкого. На новых кадрах Настя со спутанными волосами, в топике и шортах устроила небольшие танцы.

Также Настя много снимается и занимается творчеством. Не так давно звезда выпустила песню "Sorry 2" с красавцем-блондином, участником "Співають всі" и тиктокером Васей Демчуком. Такой дуэт начал порождать слухи о романе звезды, хотя всем известно, что она давно замужем за Потапом.

Недавно Настя Каменских разметила новые фото с Демчуком. Оказывается, артисты создали худи для своих преданных поклонников.

На одном из фото артистка будто строит глазки молодому певцу

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