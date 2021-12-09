Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук устроила игривую съемку в легком пальто и клетчатой юбке до того, как снова поменяла образ.

В этот раз Анна Саливанчук, которая уже несколько лет ведет Инстаграм, рассказывая фанатам о разных моментах жизни, решила заговорить о теме любви и отношений. Как правило, такие посты актриса сопровождает разными кадрами из постановочных фотосессий.

«На тему любви к себе можно говорить бесконечно, так как это актуально абсолютно для каждого из нас. Это основа с основ. Это тот правильный и сильный фундамент, на котором можно построить прекрасную гармоничную жизнь ❤️

Когда вы сами себя не любите, вместо положительной энергетической подпитки вы получаете отрицательную. И она будет влиять на все, что вы думаете и притягиваете в свою жизнь. Фундамент строится в трещинах и браком. Потом не удивляйтесь, если «дом» уедет в сторону 🙈» - пишет Анна.

Она подмечает, что человек может думать о новой работе, о счастливых и гармоничных отношениях, но если все это подпитывается негативной энергией из-за нелюбви к себе — результат будет прямо противоположный.

Дело в том, что все произойдет должным образом после переоценки своих ценностей:

«Только когда вы научитесь ценить и уважать себя как личность, поменяете свои взгляды с негативных на позитивные — поменяется весь мир вокруг вас. Окружающие станут вас больше ценить, ненавистная работа сменится новой, более интересной и хорошо оплачиваемой, а отношения наполнятся гармонией и счастьем» - выразилась Анна.

Ранее мы писали, то Саливанчук месяц носила специальные пришитые волосы к заплетенным косичкам и тут же поразила дерзким образом. Расплетая косы, которые мечтала помыть целый месяц, Саливанчук подметила, что очень хотела побывать и с новым образом, и вообще состричь свои локоны.

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