Украинская спортсменка Ольга Харлан, которая участвовала в последнем сезоне "Танців з зірками", показала, как проводит время в Италии.

Как пишет Politeka.net, Ольга Харлан является успешной отечественной спортсменкой. Звезда взяла множество медалей по фехтованию на Олимпийских играх. У спортсменки две "бронзы", одно "серебро", а также "золото". А недавно Харлан стала участницей "Танців з зірками", где не смогла победить, но заняла второе место. На новых сторис Ольга показала, как проводит время в Италии.

На фото Ольга показала, как сидит за столиком и пьет кофейный напиток.

"Кто не знал, в Италии можно пить капучино только до обеда. Точнее, до 11 утра. Прилежно придерживаюсь правил", - написала Харлан.

Также спортсменка показала мужчину, с которым сейчас находится в отношениях - итальянцем по имени Луиджи. Он тоже сидел за столиком рядом с Ольгой.

Стоит отметить, что парень Ольгы - Луиджи Самелье, который является трехкратным чемпионом Европы и олимпийским медалистом.

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