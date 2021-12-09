Разоблаченная Даша Астафьева на шоу "Маска" кинулась целовать звездного детектива Андрея Данилко прямо на сцене на глазах у всех.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Даша Астафьева, которая стала героиней шоу "Маска" расцеловала звездного детектива на сцене проекта. Видео этого с момента раскрытия маки Норки, за которой пряталась артистка, опубликовали на ютуб-канале шоу (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике сначала звездные детективы и зал криками и аплодисментами требуют разоблачения Норки. Затем, как оказалось, под маской пряталась Даша Астафьева, и к ней на сцену выбежали Настя Каменских и Андрей Данилко. В какой-то момент горячая красотка не удержалась и начала целовать Данилко в губы.

"А я говорил, никто не называет меня Андрюша", - отметил Данилко после поцелуев с Дашей. А Астафьева тут же кокетливо отвечает ему: "Потому что такой наглой могу быть только я". Затем под конец Даша начала кричать в микрофон: "Хочу еще! Хочу еще! Дайте мне еще какой-нибудь номер!".

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