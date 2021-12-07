37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", примерила образ известного киногероя и сделала неожиданное признание о своем головном уборе.
Популярная артистка примеряет разные образы в рамках съемок, сообщает Politeka.net. В новогоднем выпуске шоу "Маска" Оля Полякова появится в образе известного киногероя Руби Рода из фильма «Пятый элемент».
Звезда надела леопардовый комбинезон, а ее волосы натянули на лоб в форме гули.
""Всем привет, я Олька Руби Род. Поскольку у меня всегда причудливые наряды и головные уборы, то в моей голове мы сделали четыре дырки, закрутили дюбеля, и теперь туда сразу можно что-то воткнуть», – пошутила певица за кулисами шоу «Новогодняя МАСКА».
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Кому образ идет больше? Пишите в комментариях 😁", - написали авторы поста.
За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:
"Это просто УЖАС 🤮", "Руби Род лучше 🔥", "Еще жду выпуск, где Оля будет в образе Майкла Джексона 👍🔥", "Конечно, Полякова красавица!!!! Полякова- это Праздник ----- это фейерверк!!!!!Я не поклонник Поляковой как певицы но Она достойна быть в жюри и вообще на сцене разных шоу!!!!!!", "Образ подходит больше Оли Поляковой".
Напомним, Полякова распсиховалась на съемках популярного шоу и заявила об уходе
Как сообщала Politeka, Полякова, Потап, Верка Сердючка и другие звезды хвастнули головными уборами
Также Politeka писала, что Полякова показала, как надо "стрелять глазками", покорив своим юмором