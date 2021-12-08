Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на островах в Атлантическом океане, показала, как "ругает" подругу за снимок.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной отечественной телеведущей. Сейчас звезда отдыхает на островах Республики Кабо Верде, которая расположена в Атлантическом океане в 620 км от западного побережья Африки. В новых сторис Инстаграм Никитюк показала, как "ругает" подругу за фотошоп.

На видео Леся показала телефон подруги, которая редактировала фотографию звезды.

"Ну красиво...", - сказала подруга.

"Блин, попросила прыщ убрать. Ты издеваешься, ну какой пятый размер", - сказала Леся.

"Я думала, ты о груди...", - ответила подруга.

Как можно понять, Леся просила убрать прыщик, а подруга увеличила бюст в редакторе.

Напомним, Никитюк в узком костюмчике показала украинскую красоту на фоне африканского пейзажа

А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала, с кем поехала отрываться на экзотических островах возле Африки

Также Politeka писала, что Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом на островах в Атлантическом океане



