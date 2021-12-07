Любимая многими украинцами телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети яркими кадрами с отдыха на островах в Африке и заинтриговала конкурсом в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и путешественница Леся Никитюк, которая недавно щеголяла по пляжу в вечернем мини-платье, поделилась в сети удивительными кадрами с отдыха. Недавно звезда отправилась на острова африканской страны Кабо Верде, откуда радует фанатов яркими снимками и видео.

Так, в этот раз Леся выложила фотографии, на которых позирует на фоне потрясающего пейзажа. Она забралась на скалы и присела на край одной из них, пафосно позируя фотографу. Перед камерой красотка появилась в узком белоснежном костюме, который состоит из короткого топа облегающих штанов, а на ее ногах белые кроссы. Волосы звезды распущены и растрепаны ветром, а на ее лице модные очки.

В подписи к публикации Никитюк устроила розыгрыш среди поклонников, в котором можно выиграть два билета на отдых в Кабо Верде. "Решила для вас разыграть 2 билета на Cabo Verde! Только тсссс…", - написала телеведущая и раскрыла условия розыгрыша.

Напомним, Никитюк на отдыхе неожиданно "сорвалась" на подруге в купальнике: "Лера, я, конечно...".

Как сообщала Politeka, Никитюк засветила, как наслаждается отдыхом на африканском курорте: кадры.

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