Леся Никитюк показала, как отдыхает на экзотических островах в Атлантическом океане, показав, кого взяла с собой в отпуск.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной телеведущей в Украине и настоящей звездой Нового канала. Недавно артистка улетела на отдых Республику Кабо Верде, которая расположена на 18 островах в Атлантическом океане. Государство расположено в 620 км от западного берега Африки. Леся для отдыха выбрала остров Сал, на котором проживают и местные люди. Никитюк признавалась, что была уже в этой стране, но в прошлый раз жила на незаселенном острове. Теперь звезда решила показать, как развлекается с подружкой, которую взяла с собой.
На фото Леся была в белом топике и штанах. Рядом стояла подружка в шортах и топике. Они стояли у берега Атлантического океана и подняли руки вверх, позируя для фотографии. Никитюк также добавила геометку с местом пребывания.
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