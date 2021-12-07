Победитель "Холостячки" Андрей Задворный ответил в новых сторис, вместе ли он с певицей Златой Огневич.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем второго сезона "Холостячка" со Златой Огневич. В новых сторис Инстаграм участник проекта решил ответить, вместе ли он со звездной певицой.

"Расскажи о...", - предложил поговорить Андрей.

"Ты сейчас со Златой вместе?", - сразу же был очевидный вопрос от фаната.

"Каждый второй вопрос. К сожалению, единственное, что я могу сказать вам: все узнаете в пятницу", - было написано под фото.

А на фан-страничке шоу "Холостячка" люди активно начали тоже обсуждать этот вопрос:

"Надеюсь, что нет", "Нет", "Думаю, что вместе", "Он ей не пара. Я очень разочарована в ее выборе!! Больше холостячка смотреть не буду!!(((", "Зачем было того Диму вылизывать...", "Вот Дима ей подходил по всем параметрам. Видно было заботу Димы к Злате, я не понимаю почему она его не выбрала он действительно в неё влюблен".

Напомним, избранник "Холостячки" Огневич Задворный сбежал со съемок, в Сети не сдержали возмущения

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