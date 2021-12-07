Український ведучий "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук показав, як починає свій день, і чим вирішив поснідати - видно, що він вирішив себе побалувати перед святами.
Популярний телеведучий нещодавно потрапив у скандал, пов'язаний з Днем жертв голодоморів, передає Politeka.net.
Володимир Остапчук вів день народження блогера Олександра Заліско, на заході були присутні й інші блогери. Ведучий зняв всіх за столом підписавши знімок: "Голодна туса". Після цього ведучого і блогера розкритикували в Мережі.
Зірка ТБ кілька разів попросив вибачення, адже, за його словами, він не знав про траурний день, а Олександр Заліско зазначив, що не вибирав, в який день народитися.
Зараз скандал став вщухати, а Остапчук продовжив свою професійну діяльність, а також активно веде сторінку в Instagram.
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Телеведучий в недавніх сторіс вирішив показати, як починається його день. Спочатку він розмістив знімок з ліжка: "Сьогодні буде офігенний день", а пізніше показав, чим побалував себе на сніданок.
На фото була відображена тарілка з гречкою, помідорами, бутербродами з чорною ікрою і авокадо - з червоною.
"Репетиція нового року", - написав телеведучий.
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