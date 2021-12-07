Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук поділився секретом, чому в свої 37 років так добре виглядає.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук поділився в Instagram кумедним відео і розкрив секрет молодості. Виявилося, що причиною тому не тільки спорт і хороша спадковість, але і його нова дружина Христина Гірник.

У ролику Володимир відображена в цікавій локації, він займається спортом - вельми епічно віджимається з кулею. При цьому на тлі звучить динамічна музика, а рухи ведучого як в сповільненій зйомці.

У підписі до публікації Остапчук написав: "Мені 37. І кожен раз всі дивуються, чому я виглядаю молодше свого віку. Гени? Трохи. Спорт режим? Цілком можливо. Але правильна відповідь - моя дружина «відьмочка»".

Користувачі тут же почали коментувати публікацію шоумена: "Володимир, виглядаєте ви класно, безсумнівно, але, як на мене, точно на свій вік", "І ні слова про підбухування", "Якщо дружина відьма, не могла вибрати собі поганого чоловіка. Так що частка правди в цьому є, вона теж молодо виглядає", "Ти просто наспиртувався нормально", "Думала, що тобі 33 роки".

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