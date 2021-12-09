Украинская спортсменка Ольга Харлан, которая участвовала в последнем сезоне "Танців з зірками", поделилась чувственным кадром из новой фотосессии.
Спортсменка сейчас отправилась после финала шоу на отдых и даже провела хорошо время в компании друзей, заинтересовав кадрами с прогулок по городу. В этот раз Ольга решила разбавить ленту новым кадром.
На своей странице в Инстаграм она показала, как проводит время на «уютной» фотосессии. Сидя на кресле, Харлан повернулась боком и выбрала довольно скромный наряд. В Белой расстегнутой рубашке и светлых джинсах звезде все равно удалось покорить чувственностью
В подписи она предложила проголосовать, какой из кадров фанатам нравится больше, многие подметили, что первый кадр наиболее интересный:
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«Какая красивая1 😍🔥; 1🔥; 1-ое фото! В цвете, в данном случае, выразительнее получилось!!!!! 👏😊; обе хороши!🔥🔥; вы очаровательная 👍🔥1; а мне и второе нравится; какая нежность».
Ольга Харлан является успешной отечественной спортсменкой. Звезда взяла множество медалей по фехтованию на Олимпийских играх. У спортсменки две "бронзы", одно "серебро", а также "золото". А недавно Харлан стала участницей "Танців з зірками", где не смогла победить, но заняла второе место. На новых сторис Ольга показала, как проводит время в Италии.
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