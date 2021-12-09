Певица Анастасия Приходько, которая недавно выпустила сингл "Подруга", показала стильный образ в белом платье, восхитив Славу Каминскую.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько стала популярной певицей. Звезда на некоторое время брала творческий перерыв, но недавно выпустила новый сингл "Подруга". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На видео Анастасия была в блестящем платье. Звезда показала свой стильный образ для похода на один из телеканалов.

"Как вам образ?", - спросила Анастасия.

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская сразу прокомментировала видео: "А могли бы , как нормальные люди общаться , но ты…..".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Моя булочка", "Хорошо выглядите. Люблю ваш смех", "Класс", "Богиня", "Ооо как вы забились круто".

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