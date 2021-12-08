Каролина Куек (Ани Лорак) показала фигуру в спортивном мини, восхитив фанатов у себя на страничке в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - популярная украинская певица, которая уехала строить карьеру в России. Артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Каролина была в спортивном узком мини. Звезда стояла возле гантелей и взяла одну из них в руку.
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А как вы готовитесь к встрече 2022-го?", - написала Ани Лорак.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Тоже держим баланс", "Просто прелесть", "Форма огонь", "Шикарная фигура", "Вау, просто богиня", "В отличной форме, умничка Ты лучшая", "Каролина,у Вас шикарная фигура,как часто в зале занимаетесь?", "Прекрасная, вам очень идет синий", "Как же Вам идёт синий цвет,Каролиночка!
Такая шикарная красавица, а какая фигурка шикарная!!! Браво!!!".
Напомним, Ани Лорак перед съемками засветила опухшее лицо, озадачив видом
А еще Politeka сообщала, что Лорак в леопардовом мини-платье покрасовалась рядом с Киркоровым и Ротару на новогоднем огоньке
Также Politeka писала, что Лорак рядом с дочкой рассекретила семейный праздник