Каролина Куек (Ани Лорак) показала фигуру в спортивном мини, восхитив фанатов у себя на страничке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - популярная украинская певица, которая уехала строить карьеру в России. Артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Каролина была в спортивном узком мини. Звезда стояла возле гантелей и взяла одну из них в руку.

"Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели

А как вы готовитесь к встрече 2022-го?", - написала Ани Лорак.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тоже держим баланс", "Просто прелесть", "Форма огонь", "Шикарная фигура", "Вау, просто богиня", "В отличной форме, умничка Ты лучшая", "Каролина,у Вас шикарная фигура,как часто в зале занимаетесь?", "Прекрасная, вам очень идет синий", "Как же Вам идёт синий цвет,Каролиночка!

Такая шикарная красавица, а какая фигурка шикарная!!! Браво!!!".

Напомним, Ани Лорак перед съемками засветила опухшее лицо, озадачив видом

А еще Politeka сообщала, что Лорак в леопардовом мини-платье покрасовалась рядом с Киркоровым и Ротару на новогоднем огоньке

Также Politeka писала, что Лорак рядом с дочкой рассекретила семейный праздник



