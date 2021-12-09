Экс-солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос примерила роскошный образ в стиле 20-х годов, впечатлив новыми фото.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Димопулос рассказала, что накануне посетила торжественный вечер с особым дресс-кодом. Так, приглашенным рекомендовали прийти в нарядах в стиле 20-х годов.

По таком случаю Санта надела классическое черное платье с длинной юбкой и рукавами. Его изюминкой стало глубокое декольте с кокетливой лентой сверху. В качестве аксессуаров Димопулос выбрала длинное ожерелье с крупными камнями и маленькую сумочку.

«Вчера состоялся волшебный вечер по случаю 100 летия любимого журнала L’officiel и 20летия L'Officiel Ukraine. Дресс код в стиле 20х», - написала Санта.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост. Некоторые предположили, что Димопулос беременна из-за якобы «округлившегося животика», однако певица ответила на один из подобных комментариев лишь раздраженными смайликами.

«Как всегда великолепная и самая стильная», «Шикарная», «Санта- мой идеал красоты», «Волшебно», «Солнышко наше, что-то у тебя бусики так хорошо легли на животик?», «Санта красавица и похоже скоро будет ещё раз мамочкой», - пишут люди.

Напомним, Димопулос преобразилась, показав необычный винтажный образ, оценила даже Кухар.

Как сообщала Politeka, Димопулос разоткровенничалась о своих недостатках, показавшись в узком боди.

Также Politeka писала, что Димопулос неожиданно направилась в клинику, что произошло.