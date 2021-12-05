Победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала себя и рассказала о своих недостатках.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос одно время была солисткой группы "ВИА Гра". Недавно артистка победила на шоу "Танці з зірками". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интереснім.

На новом фото Санта позировала в узком боди и в туфлях. Звезда стояла у окна, показывая свои стройные ножки.

"А зачем вам что-то делать, у вас и так всё хорошо" - читаю я часто в директ и слышу от знакомых.

Во-первых, выныриваем из недр идеальных картинок инсты и осознаем, что здесь никто (ну почти никто) не выставит то, что эстетически не очень. Так же все мы понимаем, что бывают разные периоды (вкусная еда и + несколько кг и неровности кожи имеют место быть даже у супер моделей)

Во-вторых, если бы я думала «чего напрягаться, у меня ведь всё и так хорошо» – очень быстро пришло бы «уже не очень хорошо».

Я сейчас основательно занялась своим здоровьем (гормоны и т.д) и всегда стараюсь следить за аппаратными новинками, а также новинками косметологии и фармацевтики. На себе не экономлю и выбираю лучшее.

И шучу, что сегодня прошла полное ТО перед Новым Годом

1. Повторный Morpheus на все зоны (лицо, шея, руки, живот, внутр.часть бедра, колени, ягодицы)

2. Экзозомы для волос (расписывать не буду - долго, но google всё знает:))

3. Забор дермальных фибробластов (забор клеток, банкирование и хранение). Тут на отдельный пост если интересно (я углубилась основательно в тему:))

4. Radiesse колени, локти (это уникальный препарат, в основе которого находится гидроксиапатит кальция. Его действие основано на заполнении проблемных участков и стимуляции синтеза клетками собственного коллагена)

5. Лазер V Beam (глаза, колени)

6. Полимолочная кислота (живот, ягодицы)

7. Удаление татуировки на лазере Picoway и удаление шрама над губой CO2", - написала Санта под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какое тело", "Хорошая", "Вы шикарная", "Ты мой герой", "Оооооооо, а можно про пункт 3 подробный пост? Очень интересно! И спасибо за честность и информацию".

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