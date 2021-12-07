Певица Санта Димопулос, которая побеждала на "Танцях з зірками", а также была солисткой группы ВИА Гра, показала необычный образ, впечатлив фанатов в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Санта является популярной отечественной певицей. Артистка была в группе ВИА Гра, а в 2020 году участвовала в шоу "Танці з зірками". На проекте Димопулос заняла первое место, оставив позади Олю Фреймут, Славу Каминскую и многих других звезд. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Санта была с эффектной прической и в наряде с вырезом. Звезда смотрела в камеру, впечатляя стильным образом.
"100 лет L’officiel", - написала Санта.
"Дресс-код: в стиле 20-х годов", - добавила звезда.
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Фанаты, включая Екатерину Кухар из "Танців з зірками", поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Санта, Вы красавица", "Прекрасная", "Мисс красота", "Огонь".
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