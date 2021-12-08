Звезда выглядит на все сто

Ким Кардашьян показала новый образ в черном костюме, похваставшись видом в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян является успешной западной моделью. У звезды сотни миллионов фанатов в Инстаграм, где она постоянно делится эффектными фото.

На новом фото Ким была в обтягивающем костюме, позируя о большого белого круга. На других фото Кардашьян показала себя уже при свете, хвастаясь роскошным образом.

"Приз зрительских симпатий! Премия Fashion Icon и Лучшее реалити-шоу! Я так смирена и польщена людьми, которые голосовали !!!", - написала Ким.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Это должно называться премией Ким Кардашьян Fashion Icon Award, начиная с сегодняшнего дня!", "Теперь ты можешь надеть что-нибудь другое ?!", "Эллен с оттенками", "Невероятная красота, просто загляденье".

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