Известная на весь мир итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, которая стала редко появляться в сети с новыми кадрами, не так давно решила сняться в фотосессии специально для глянца.

В этот раз впервые за долгое время модель смогла впечатлить натуральностью. Так, 57-летняя Беллуччи появилась в элегантных образах, которые подчеркнули ее формы, а также показали, насколько молодо она выглядит.

На кадрах Беллуччи позировала в бежевом трикотажном платье с декольте, в черном облегающем платье, блузе с брюками, в пальто и жакете. Причем Моника прокомментировала свой внешний вид.

Она заявила, что не боится возраста и принимает процесс старения, не худеет на диетах и не сильно занимается в спортзале.

«Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой. И я хочу стареть мирным путем. Когда тебе 50 или 60 лет, у тебя нет тех же потребностей, что и в 20 лет. Ты меняешься», — рассказала Моника.

Также в Инстаграм актриса поделилась кадром, на котором предстала в кожаном плаще. Ее черные волосы идеально гармонировали с нарядом, в результате чего она выглядела превосходно. Макияж дополнил образ эффектной брюнетки.

«Образ идеальный», «Самая красивая женщина в этом мире», «Лучшая актриса», «Ты невероятная», «Красота в деталях», «Вечная красота», «Невероятная женщина», «Сколько страсти», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

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