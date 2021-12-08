Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде показала, как позировала во время эффектной фотосессии.

Популярная артистка много снимается, а потом впечатляет кадрами в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В новом посте Мишель Андраде позволила заглянуть на процесс съемки. (Чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы)

Звезда позировала в черном топике и мини-юбке. Волосы артистки эффектно развевались на ветру.

"А фотки будут еще 🔥🔥", - написала Мишель Андраде.

За 10 минут публикация собрала почти 2000 просмотров и много комментариев.

"Самая лучшая", "HOT HOT HOT 🥵 🥵🥵", "Супееерррррррр", "Красавица Мишель Андранде❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Моя красавица", "Какая прекрасная 🔥", "Моя королева", "Богиня 🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, Мишель Андраде для поддержания себя в форме старается регулярно заниматься спортом, а также много танцует.

Звезда делает по утрам вакуум, для идеальной "пятой" точки приседает, а также выполняет упражнения с гантелями для плеч.

Диет звезда не признает, она просто старается правильно питаться, а если ест сладкое, то только в первой половине дня.

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