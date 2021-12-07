Певица Мишель Андраде, которая снялась в новом сезоне "Орел и Решка", показала невероятный образ, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной отечественной артисткой, которая недавно выпустила новый сингл "Без сна". Также певица снималась в "Орел и Решка" и планирует дальше сотрудничать с проектом, несмотря на полученную травму и серьезную болезнь во время шоу. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото певица позировала в колготах и в туфлях. Звезда дополнила образ стильным пиджаком.

"Круто, когда можешь совместить в одном образе индивидуальность и осознанность", - написала Андраде.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень", "Горошки кайф", "Какая талантливая и лучезарная Мишель Андраде", "Как еще может быть, когда ты на фото! Gorgeous!", "Королева", "Я сперва подумала это Кайли Дженнер".

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